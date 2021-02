Etats-Unis : PIB du quatrième trimestre en croissance de 4,1%

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, le PIB du quatrième trimestre a progressé sur un rythme de 4,1%, niveau proche des attentes...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, le PIB du quatrième trimestre a progressé sur un rythme de 4,1%, niveau proche des attentes du consensus (+4,2%), contre une précédente estimation de 4%. Il s'agit de la seconde des trois estimations du PIB trimestriel américain. Rappelons que la croissance américaine avait atteint un record de plus de 33% sur le troisième trimestre 2020, après un plongeon expliqué par la crise sanitaire. L'indice de prix rattaché au PIB a grimpé sur un rythme de 2,1% au quatrième trimestre, contre 2% de consensus.

Les commandes américaines de biens durables du mois de janvier se sont établies quant à elles en vive croissance de 3,4%, contre un consensus de 1% et une hausse de 0,5% un mois plus tôt. Hors transport, les commandes se sont améliorées de 1,4% en janvier, contre 0,6% de consensus et 1,1% un mois avant.