Etats-Unis : PIB du deuxième trimestre en croissance de 2,1%

(Boursier.com) — La troisième et dernière estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre 2023 a fait ressortir une croissance de 2,1%, contre un consensus de +2,3% et une progression de 2,1% pour l'évaluation antérieure. Les dépenses personnelles de consommation ont progressé quant à elles sur un rythme de 0,8%, contre 1,7% de consensus et 1,7% pour la lecture antérieure. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté sur un rythme de 1,7%, contre 2% de consensus et 2% pour l'estimation précédente.