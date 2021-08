Etats-Unis : pas très productifs !

Etats-Unis : pas très productifs !









Les chiffres préliminaires de la productivité non-agricole américaine pour le second trimestre 2021 ont déçu...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres préliminaires de la productivité non-agricole américaine pour le second trimestre 2021 ont déçu. Ainsi, la productivité n'a progressé qu'au rythme de 2,3% sur la période, alors que le consensus FactSet était de 3,4%. Le rythme du trimestre antérieur a été revu à +4,3%, contre +5,4% auparavant. Les coûts unitaires du travail pour le second trimestre ont progressé au rythme de 1%, contre +0,9% de consensus et -2,8% pour la lecture révisée du trimestre antérieur.