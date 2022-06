Etats-Unis : pas encore de décision sur les droits de douane imposés à la Chine

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a indiqué mercredi que l'administration Biden réfléchissait toujours à la modification ou à la suppression de surtaxes douanières imposées à Pékin par Donald Trump.

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée mercredi devant la Chambre des représentants, a indiqué que l'administration Biden réfléchissait toujours à la modification ou à la suppression de surtaxes douanières qui avaient été imposées sur des produits chinois sous Donald Trump, qui vont commencer à expirer le mois prochain.

Aucune décision n'a cependant encore prise à ce sujet, a-t-elle dit : "tout cela est à l'étude et "fait l'objet d'un examen approfondi". La baisse ou la suppression de certaines de ces taxes pourrait contribuer à ralentir l'inflation, mais la secrétaire au Trésor s'est montrée sceptique sur ce point : "honnêtement, je ne pense pas que la politique tarifaire soit la panacée en ce qui concerne l'inflation. Les biens ne représentent qu'un tiers de la consommation" des Américains, les deux tiers provenant des services.

Des détails "dans les semaines à venir"

Mme Yellen a estimé que l'administration serait en mesure de donner des détails "dans les semaines à venir". "Certains des tarifs douaniers se sont avérés inutiles et ont finalement été payés par les Américains et non pas par les Chinois. Ils ont nui aux consommateurs et aux entreprises américaines et nous (...) cherchons à pouvoir (les) reconfigurer d'une manière qui serait plus stratégique", a-t-elle précisé.

Une partie de ces surtaxes, sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises, expire le 6 juillet, et une autre, pour 16 Mds$, expire le 23 août. Les services de la représentante au Commerce (USTR) ont lancé une consultation pour les modifier ou les supprimer. Deux autres listes de produits chinois, pour 200 et 126 Mds$, expireront respectivement les 24 septembre 2022 et 1er septembre 2023. L'ancien président américain Donald Trump avait imposé des surtaxes douanières sur l'équivalent, au total, de 350 Mds$ d'importations annuelles de marchandises chinoises.

Mesures budgétaires en vue de réduire l'inflation

Mardi, cette fois devant le Sénat, Mme Yellen avait déclaré que les Etats-Unis étaient confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et avait plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Elle a averti que l'inflation devrait "rester élevée", sans préciser d'échéance.

Le ministre américaine avait défendu les investissements prévus par Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables et pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance. Ces investissements "peuvent aider à réduire les coûts payés par les consommateurs américains", avait-t-elle assuré. "Le Congrès a de nombreux leviers pour alléger le fardeau des coûts qui pèsent sur les ménages", avait encore plaidé la ministre devant la commission des Finances du Sénat.