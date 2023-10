Etats-Unis : pas de surprise sur l'inflation

Les revenus et dépenses des ménages du mois de septembre 2023 viennent d'être publiés, mais c'est surtout l'indice des prix qui retient l'attention...

(Boursier.com) — Les revenus et dépenses des ménages du mois de septembre 2023 viennent d'être publiés, mais c'est surtout l'indice des prix qui retient l'attention. Il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue, avec un indicateur des prix en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 3,4% sur un an, et un indice ajusté dit 'core PCE' comme attendu en augmentation de 0,3% par rapport au mois d'août et de 3,7% sur un an. Les revenus personnels des ménages se sont appréciés quant à eux de 0,3% contre 0,4% de consensus, tandis que les dépenses ont progressé de 0,7% contre 0,6% de consensus.