Etats-Unis : pas de récession en vue, selon James Bullard (Fed)

Le patron de la Fed de Saint Louis estime que l'économie américaine devrait éviter la récession dans les trimestres à venir, malgré la hausse des taux.

(Boursier.com) — James Bullard, patron de la Fed de Saint Louis, estime que l'économie américaine devrait éviter la récession dans les trimestres à venir, malgré le cycle énergique de hausse des taux mis en oeuvre par la banque centrale américaine.

Selon M. Bullard, membre votant du comité de politique monétaire de la Fed, "concernant la croissance, je pense que les indicateurs montrent que (le PIB) continuera d'être en expansion dans les trimestres à venir', a-t-il dit lundi lors d'une conférence devant des étudiants de la Barcelona School of Economics.

Les risques existent, mais "à ce stade, l'expansion se poursuivra pendant toute l'année 2022", a-t-il ajouté, estimant que le marché américain de l'emploi est actuellement "dans la meilleure forme que nous verrons jamais".

Le banquier central a souligné les risques élevés pour l'économie américaine que fait courir l'inflation actuelle, "très au-dessus de notre objectif". Il a répété que la crédibilité de la banque centrale était en cause, et qu'elle reposait sur sa capacité à empêcher un désancrage des anticipations d'inflation à moyen et long terme. En clair, il faut empêcher les acteurs économique d'anticiper la poursuite de l'envolée des prix, ce qui ne ferait qu'entretenir la hausse...