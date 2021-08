Etats-Unis : pas de nouvelle, bonne nouvelle ?

Dans l'actualité économique à Wall Street, ce vendredi, aucune statistique notable n'est attendue...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique à Wall Street, ce vendredi, aucune statistique notable n'est attendue. Les opérateurs pourront juste suivre l'intervention de Robert Kaplan, président de la Fed de Dallas...

Rappelons que les statistiques américaines sont ressorties contrastées dans l'ensemble cette semaine. Lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York avait largement déçu. Mardi, les ventes de détail du mois de juillet étaient ressorties en forte baisse, de manière inattendue, l'indice du marché immobilier américain avait raté le consensus, mais les chiffres de la production industrielle étaient ressortis meilleurs que prévu. Mercredi, les mises en chantier de logements étaient ressorties inférieures au consensus, mais les permis de construire avaient dépassé les attentes. Hier jeudi, les inscriptions au chômage s'étaient révélées moins lourdes que prévu, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie avait manqué le consensus, et l'indice des indicateurs avancés avait dépassé les attentes.

La question essentielle reste le 'timing' du futur allègement du soutien monétaire de la Fed ('tapering'). Les Minutes du FOMC publiées mercredi soir ont été interprétées comme le signal que la Fed devrait peut-être dès cette fin d'année réduire ses achats d'actifs obligataires mensuels actuellement logés à 120 milliards de dollars. Les prochaines statistiques, en particulier celles de l'emploi et de l'inflation, seront déterminantes. Quoi qu'il en soit, l'allègement du soutien ne se fera que très progressivement et l'échéance de la remontée des taux, actuellement proches de zéro, reste très éloignée. Le symposium économique de Jackson Hole, Wyoming, qui se tient du 26 au 28 août, fournira peut-être quelques éléments nouveaux, alors que la prochaine réunion de la Fed est programmée quant à elle les 21 et 22 septembre.

Ailleurs dans le monde, la Chine a opté pour l'heure pour le statu quo monétaire, mais les anticipations d'assouplissement et de baisse des taux sont de plus en plus fortes, alors que les signes de ralentissement se multiplient. Le Congrès national du peuple (CNP) chinois a par ailleurs adopté ce vendredi une loi destinée à protéger la confidentialité des données des utilisateurs en ligne. Le texte entrera en vigueur à partir du 1er novembre prochain, a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle.

Sur l'agenda des entreprises, Foot Locker et Deere publient leurs derniers comptes trimestriels avant bourse à Wall Street. Applied Materials annonçait hier soir.