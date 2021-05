Etats-Unis : pas de grande avancée sur le plan d'infrastructures

La Maison blanche a mené des discussions avec les sénateurs républicains hier mardi sans toutefois parvenir à des avancées notables...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Maison blanche a mené des discussions avec les sénateurs républicains hier mardi sans toutefois parvenir à des avancées notables, du fait des pierres d'achoppement habituelles. C'est ce que relatent Politico et Bloomberg. Les échanges portaient surtout sur le plan d'infrastructures. Les questions des dépenses et du financement restaient problématiques. Aucun consensus n'a été trouvé à propos des diverses méthodes de financement et du contenu exhaustif du package, la définition même des "infrastructures" semblant d'ailleurs différente pour les deux clans. De nouveaux échanges sont donc attendus d'ici à la fin de la semaine.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a pour sa part plaidé hier auprès des entreprises US afin d'obtenir leur soutien concernant la hausse des taxes nécessaire au financement du projet de relance de l'administration Biden. Yellen s'exprimait devant la Chambre de Commerce. Elle a donc demandé aux compagnies de supporter leur part de l'effort avec cette hausse de l'imposition qui devrait ultimement soutenir leur rentabilité... Ses arguments ont été évidemment accueillis avec certaines réticences.