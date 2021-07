Etats-Unis : nouvelle poussée (transitoire ?) de l'inflation

Etats-Unis : nouvelle poussée (transitoire ?) de l'inflation









Les chiffres de l'inflation américaine publiés ce jour ressortent préoccupants...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine publiés ce jour ressortent préoccupants. Ainsi, l'indice US des prix à la consommation du mois de juin a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu puisque le consensus était de +0,5%. L'indicateur ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Le CPI grimpe donc de 5,4% en glissement annuel contre 4,9% de consensus. Le CPI ajusté, hors éléments volatils, augmente de 4,5% par rapport à l'an dernier, contre 4% de consensus... Ainsi, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont affiché là leur plus forte hausse en 13 ans !