Etats-Unis : nouvelle déception sur l'emploi !

Les chiffres américains de l'emploi ont déçu ce vendredi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'emploi ont déçu ce vendredi, les créations de postes non-agricoles du mois de mai ressortant au nombre de 559.000, bien loin du consensus qui était de 650.000. La lecture du mois antérieur est tout de même révisée légèrement en hausse à 278.000. Le taux de chômage du mois de mai est par ailleurs moins important que prévu à 5,8%, contre 5,9% de consensus et 6,1% un mois avant. Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté bien plus que prévu, de +0,5% en comparaison du mois antérieur contre 0,2% de consensus. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 492.000, contre 620.000 de consensus et 219.000 un mois plus tôt.