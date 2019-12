Etats-Unis : nette baisse du déficit commercial en octobre

Etats-Unis : nette baisse du déficit commercial en octobre









Le déficit commercial des Etats-Unis est tombé en octobre à son plus bas niveau depuis mai 2018 sur fond de tensions commerciales avec la Chine et de ralentissement de l'économie mondiale.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le déficit commercial des Etats-Unis s'est nettement réduit en octobre, tombant à son plus bas niveau depuis mai 2018, alors que les frictions commerciales avec la Chine ont réduit les volumes d'échange et que le ralentissement de l'économie mondiale a pesé sur le commerce.

Le solde des échanges des biens et services par les Etats-Unis s'est ainsi établi à -47,2 milliards de dollars, soit un recul de 7,6%, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par 'Reuters' prévoyaient une baisse moins importante du déficit, à 48,7 Mds$.

Les exportations ont baissé de 0,2% à 207,1 Mds$, un signe de tassement de la croissance mondiale, tandis que les importations ont baissé davantage, de 1,7%, pour revenir à 254,3 Mds$, ce qui pourrait signaler une faiblesse de la demande intérieure aux Etats-Unis...

Le déficit avec la Chine s'est réduit de près de 15% depuis début 2019

Le déficit des seules marchandises avec la Chine a diminué de 0,8% comparé à septembre, et il a reculé de 14,7% depuis le début de l'année, sous l'effet des taxes d'importations. Depuis 18 mois, Washington et Pékin se sont infligé mutuellement des barrières douanières sur des centaines de milliards de dollars de produits, et peinent à conclure un accord commercial, même partiel, en négociation depuis des mois.

Si cet accord dit de "Phase 1" n"est pas conclu avant le 15 décembre, les Etats-Unis menacent de d'infliger de nouvelles surtaxes de 10% sur quelque 156 milliards de dollars de biens chinois supplémentaires, parmi lesquels figurent les téléphones portables ou encore les vêtements de sport.

La montée des barrières douanières avec la Chine a donc eu l'effet désiré par Donald Trump, à savoir une réduction du déficit commercial avec Pékin. Mais dans le même temps, le déficit s'est accru avec d'autres pays, résultant en un nouvel accroissement du déficit commercial depuis le début de l'année.

Sur les 10 premiers mois de l'année, le déficit commercial américain s'est ainsi creusé de 1,3% à 520,1 Mds$, un rythme qui est toutefois modeste et très inférieur à celui des années précédentes.