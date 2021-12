Etats-Unis : mises en chantier et permis de construire supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Selon le rapport gouvernemental du jour ce jeudi, les mises en chantier de logements aux USA pour le mois de novembre 2021 se sont établies sur un rythme de 1,679 million d'unités, contre 1,57 million de consensus de place et 1,502 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire sont ressortis sur un rythme de 1,712 million, contre 1,66 million de consensus et 1,653 million un mois plus tôt.