Etats-Unis : mises en chantier et permis de construire supérieurs aux attentes

Les mises en chantier de logements aux États-Unis et les permis de construire ont dépassé les attentes pour le mois d'août...

(Boursier.com) — Les mises en chantier de logements aux États-Unis et les permis de construire ont dépassé les attentes pour le mois d'août. Les mises en chantier se sont établies sur un rythme de 1,615 million d'unités, contre 1,56 million de consensus FactSet et 1,554 million un mois auparavant. Les permis de construire sont ressortis sur un rythme de 1,728 million, contre 1,6 million de consensus et 1,63 million pour la lecture révisée du mois de juillet.

La balance américaine des comptes courants pour le deuxième trimestre, qui vient aussi d'être révélée est ressortie déficitaire de 190 milliards de dollars, proche des attentes du consensus.