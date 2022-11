Etats-Unis : mises en chantier et permis de construire inférieurs aux attentes

Les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressortis inférieurs aux attentes de marché...

(Boursier.com) — Les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressortis inférieurs aux attentes de marché. Les mises en chantier se sont établies au rythme de 1,425 million d'unités, contre 1,41 million de consensus et 1,488 million un mois plus tôt (lecture révisée). Les permis sont ressortis sur un rythme de 1,526 million d'unités, contre 1,51 million de consensus FactSet et 1,564 million un mois auparavant.