Etats-Unis : mises en chantier de logements et permis de construire supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les mises en chantier de logements du mois de juillet 2020 sont ressorties sur un rythme de 1,496 million, contre 1,24 million de consensus et 1,22 million pour la lecture révisée du mois antérieur. Les permis de construire se sont établis à 1,495 million, contre 1,30 million de consensus et 1,258 million un mois plus tôt.