Etats-Unis : Mary Daly (Fed) pas surprise de l'inflation

Mary Daly, la présidente de l'antenne de la Fed à San Francisco, s'exprimant ce jour sur CNBC, a estimé que la poussée de l'inflation annoncée ce jour...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mary Daly, la présidente de l'antenne de la Fed à San Francisco, s'exprimant ce jour sur CNBC, a estimé que la poussée de l'inflation annoncée ce jour était attendue. Elle ajoute qu'il est approprié de commencer à discuter du tapering, la réduction des achats d'actifs de la Fed qui atteignent actuellement 120 milliards de dollars mensuels. "Nous serons dans une forte position pour réduire (les achats d'actifs) à la fin de l'année ou tôt l'année suivante", a lancé Daly. La dirigeante voit par ailleurs une forte économie jusqu'à l'automne.

Rappelons que l'indice US des prix à la consommation du mois de juin, annoncé plus tôt ce jour, a grimpé de 0,9% en comparaison du mois antérieur, bien plus que prévu puisque le consensus était de +0,5%. L'indicateur ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi progressé de 0,9% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Le CPI grimpe donc de 5,4% en glissement annuel contre 4,9% de consensus. Le CPI ajusté, hors éléments volatils, augmente de 4,5% par rapport à l'an dernier, contre 4% de consensus... Ainsi, les prix à la consommation aux États-Unis ont affiché là leur plus forte hausse en 13 ans.