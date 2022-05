Etats-Unis : logement, pétrole et Fed

Dans l'actualité économique américaine ce mercredi...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mercredi, au lendemain d'une intervention de Jerome Powell qui n'a fait que confirmer la posture de la Fed, très prudente et mobilisée face à l'inflation, les opérateurs suivront des chiffres du logement (14h30), les stocks pétroliers domestiques, ainsi qu'une intervention de Patrick Harker de la Federal Reserve de Philadelphie. Selon le consensus FactSet, les mises en chantier de logements pour le mois d'avril sont attendues en baisse de 1% en comparaison du mois antérieur, sur un rythme de 1,76 million. Les permis de construire sont anticipés quant à eux au rythme de 1,81 million.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 13 mai, sera communiqué à 16h30.

Jerome Powell, a affirmé mardi que la banque centrale continuerait de durcir les conditions monétaires jusqu'à ce que l'inflation montre des signes clairs de ralentissement, tout en estimant qu'il restait possible de faire atterrir l'économie américaine "presque en douceur", plutôt que de causer une récession. Le patron de la Fed a ainsi affirmé, à l'occasion d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions. Il n'a cependant pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 0,75 pt si nécessaire.

La Réserve fédérale aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir le rythme des hausses de taux. "Si nous ne le constatons pas, nous aurons à envisager d'agir de manière plus agressive" pour durcir les conditions de financement, a ajouté Jerome Powell. "Si cela implique de relever les taux au-dessus de ce qui est généralement considéré comme neutre, nous n'hésiterons pas à le faire", a-t-il encore affirmé. Le niveau "neutre" du taux des "fed funds" pour l'économie fait l'objet de débats, mais il est généralement considéré comme étant d'environ 2,5%.

Interrogé sur les risques de provoquer une récession, M. Powell a estimé qu'"il y a un certain nombre de voies possibles vers un atterrissage... presque en douceur", comparant cette voie à "une descente en avion un peu turbulente". Il a cependant reconnu que cela pourrait "être un peu douloureux" pour les Américains, mais a insisté sur la nécessité de ramener l'inflation vers l'objectif de moyen terme de 2% que s'est fixé la Fed.

Les propos de M. Powell interviennent alors que de nombreux économistes jugent que l'économie américaine risque fort de tomber en récession si les conditions de crédit sont resserrées trop brutalement. Une perspective qui a provoqué une correction boursière ces dernières semaines.

Commentant les aléas boursiers, le patron de la Fed a estimé que les marchés financiers restaient en bon ordre, et fonctionnaient correctement malgré leur récente volatilité.

Les marchés continuent de spéculer sur l'ampleur du resserrement monétaire attendu de la Fed, alors que l'inflation a atteint 8,5% en mars et 8,3% en avril sur un an aux Etats-Unis, au plus haut puis environ 40 ans, attisée par la guerre en Ukraine et la nouvelle vague de Covid en Chine.

Lowe's, Target, Analog Devices, Cisco et TJX, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels ce jour à Wall Street.