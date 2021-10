Etats-Unis : logement, Fed et trimestriels

Dans l'actualité économique ce mardi à Wall Street, les mises en chantier de logements et permis de construire...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce mardi à Wall Street, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de septembre seront communiqués à 14h30 (consensus FactSet au rythme de 1,62 million pour les mises en chantier et 1,70 million pour les permis). Raphael Bostic, Patrick Harker et Mary Daly de la Fed, s'exprimeront par ailleurs durant la journée sur diverses questions économiques et monétaires.

Les publications financières trimestrielles d'entreprises cotées à Wall Street se poursuivent par ailleurs ce mardi. Fifth Third Bancorp, Bank of New York Mellon, Halliburton, Travelers Companies, ManpowerGroup, Philip Morris International, Johnson & Johnson, Kansas City Southern et Procter & Gamble, annoncent avant bourse. United Airlines, Netflix, Lam Research, Omnicom et Interactive Brokers, publieront après la clôture de la place américaine.

La journée de demain est encore plus active, avec notamment les trimestriels des firmes Tesla, Anthem, Abbott, IBM, Baker Hughes, Biogen, M&T Bank, Las Vegas Sands, Tenet Healthcare, Verizon, Comerica, CSX, PPG, Nasdaq Inc, Travelzoo (...).