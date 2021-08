Etats-Unis : logement et industrie au programme

Etats-Unis : logement et industrie au programme









Sur le front économique ce lundi à Wall Street...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur le front économique ce lundi à Wall Street, l'indice des promesses de ventes de logements mesuré par la National Association of Realtors pour le mois de juillet 2021 est attendu à 16 heures (consensus +0,3% en comparaison du mois précédent). L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois d'août sera révélé à 16h30 (consensus 25 pour l'indice d'activité générale).

La fin de semaine dernière était marquée rappelons-le par un discours très savamment dosé de Jerome Powell, patron de la Fed, qui a su ménager les marchés à Jackson Hole, tout en les préparant au très probable 'tapering', réduction des achats d'actifs obligataires de la banque centrale américaine, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. Une annonce officielle du 'tapering' est attendue à l'occasion de l'une des deux prochaines réunions monétaires, en vue d'un début d'allègement du soutien dès cette fin d'année. Powell a confirmé vendredi qu'il considérait transitoire la poussée de l'inflation. Il a maintenu un ton prudemment optimiste concernant l'expansion américaine et l'emploi.

Ailleurs dans le monde ce lundi, l'indice CPI espagnol du mois d'août en données harmonisées, hors ajustements saisonniers et en glissement annuel, a grimpé de 3,3%, un peu plus qu'attendu. Les ventes préliminaires de détail au Japon pour le mois de juillet, hors ajustements et en comparaison de l'an dernier, se sont appréciées de 2,4%, performance supérieure aux attentes.

Parmi les résultats financiers trimestriels du jour à Wall Street, les opérateurs surveilleront notamment H&R Block, Zoom Video Communications et Cloudera.