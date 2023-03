Etats-Unis : logement, confiance et pétrole

Wall Street est attendu en nette hausse avant bourse ce mercredi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en nette hausse avant bourse ce mercredi, alors que les opérateurs semblent surmonter leurs craintes concernant la crise bancaire. Le S&P 500 prend 0,8%, le Dow Jones 0,7% et le Nasdaq 0,8% en pré-séance.

Le président américain Joe Biden a averti que la "crise bancaire" n'était pas encore terminée. La 'ré-expansion' du bilan de la Fed et les attentes de pivot contribuent néanmoins à soutenir les actifs à risque, malgré les inquiétudes persistantes sur le resserrement des conditions financières et le recul des prêts, qui pourraient encore entraîner un atterrissage brutal. Les rendements obligataires ont fortement augmenté au cours des dernières séances. Certains pensent que si la crise est derrière nous, les banques centrales pourraient encore avoir envie de resserrer leurs politiques et de maintenir les taux à des niveaux plus élevés.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors pour le mois de février est attendu à 16 heures (consensus -3% à 80 selon FactSet). Michael Barr, le vice-président de la Fed pour la supervision, s'exprimera encore dans l'après-midi après avoir disserté hier au sujet de la Silicon Valley Bank et de son effondrement éclair. Hier, Barr a indiqué devant le Comité bancaire du Sénat américain qu'il voyait le besoin d'une plus forte régulation des banques régionales, avec un renforcement des règles en matière de capital et de liquidité pour certains établissements. Barr a précisé que cela concernait les banques de plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

L'indice de confiance des investisseurs institutionnels de State Street pour le mois de mars sera aussi communiqué dans l'après-midi.

Enfin, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 24 mars, sera révélé à 16h30.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice GfK allemand de confiance des consommateurs s'est établi en ligne avec les attentes pour le mois d'avril à -29,5. En mars 2023, la confiance des ménages français a baissé quant à elle de nouveau légèrement. À 81, l'indicateur qui la synthétise perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100), mais cet indice est conforme au consensus de marché.