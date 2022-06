Etats-Unis : les ventes de détail reculent !

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties en repli de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties en repli de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,2% et après une hausse de 0,7% en avril, en données révisées. Hors automobile, les ventes de détail progressent tout de même de 0,5%, contre 0,7% de consensus et 0,4% en avril. Hors automobile et essence, enfin, la consommation américaine n'augmente que de 0,1%, contre 0,5% de consensus de place et 0,8% un mois auparavant.