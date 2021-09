Etats-Unis : les tractations se poursuivent laborieusement sur le plan de 3.500 milliards

Joe Manchin contrarie sérieusement les plans de Biden...

(Boursier.com) — Joe Manchin contrarie sérieusement les plans de Biden. Axios cite des personnes proches du dossier, selon lesquelles le président Biden n'aurait pas réussi à convaincre le sénateur Manchin de soutenir le projet de loi sur les 'infrastructures humaines' de 3.500 milliards de dollars lors d'une rencontre avant-hier à la Maison Blanche. Le 'gap' à combler est de taille, puisque Manchin plaide en faveur d'un plan inférieur de... 2.000 milliards de dollars et demeure opposé à de nombreuses propositions spécifiques. Biden a fait une présentation publique de son programme économique jeudi, mais les médias US ont mis en évidence les querelles démocrates sur un certain nombre de problèmes non résolus. Biden doit également convaincre la sénatrice Kyrsten Sinema, dont l'historique montre une grande opposition aux augmentations d'impôts. Les progressistes sont aussi de plus en plus agités, le sénateur Bernie Sanders affirmant que le prix de 3.500 Mds$ représenterait déjà un compromis compte tenu de sa proposition initiale de 6.000 Mds$.

Les taxes restent le facteur le plus important du point de vue des marchés financiers, bien que leur impact soit incertain étant donné les inconnues concernant le timing et le montant final de la facture.

Le large écart entre les modérés et les progressistes au sein du parti démocrate au sujet du plan 'd'infrastructure sociale' complique donc la voie vers des mesures de relance budgétaire supplémentaires. Manchin avait précédemment averti en privé la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès qu'il avait des préoccupations politiques spécifiques concernant le plan d'infrastructure sociale de 3.500 milliards de Joe Biden. Il n'en soutient qu'une part représentant 1.000 milliards, ou au plus 1.500 milliards environ. De leur côté, les progressistes ont donc souligné que la proposition de budget de 3.500 milliards de dollars des démocrates était... trop faible.

Les marchés s'attendent toujours à davantage de mesures de relance de la part de Washington, même si les chiffres du projet de loi 'de réconciliation' devraient baisser étant donné la nécessité de rallier les démocrates centristes du Sénat. Le plus gros problème pour les marchés financiers est le risque de hausse des impôts. Des rapports récents ont confirmé que les démocrates étaient susceptibles de s'accorder sur un taux d'imposition des sociétés de 25%, contre 21% actuellement.

S'exprimant sur CNN, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a exprimé sa confiance il y a quelques jours quant au fait que le sénateur démocrate Joe Manchin se prononce ultimement en faveur de l'enveloppe de dépenses du président Biden. Manchin s'est dit préoccupé par l'inflation et l'augmentation de la dette, bien que Klain pense qu'il pourrait être persuadé par l'argument que le projet de loi n'augmentera en fait pas la dette nationale.

L'attention se porte également de plus en plus sur le plafond de la dette. Goldman Sachs voit un risque plus important que d'ordinaire sur ce sujet du relèvement du plafond de la dette. L'accent est mis en particulier sur le refus des démocrates d'inclure une augmentation du plafond de la dette dans leur projet de loi de réconciliation et sur l'insistance des républicains pour qu'ils restent unis dans leur opposition à l'octroi d'un sursis sans accord bipartite sur les réductions de dépenses. Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a souligné à plusieurs reprises que les démocrates devraient relever eux-mêmes le plafond de la dette et disposaient des outils pour le faire, position qu'il aurait confirmée à la Secrétaire au Trésor Janet Yellen lors d'une conversation téléphonique mercredi.