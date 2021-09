Etats-Unis : les taux se tendent, le "tapering" de la Fed approche

La Réserve fédérale fait face au défi de réduire son soutien, et in fine de relever ses taux directeurs (actuellement proches de zéro), sans pour autant provoquer une panique boursière susceptible de peser sur la reprise économique mondiale.

(Boursier.com) — Les taux souverains se sont nettement tendus sur les marchés obligataires américains et européens depuis les dernières réunions de la BCE et de la Fed, qui se placent désormais dans l'optique d'une normalisation de leurs politiques monétaires, après 18 mois de crise sanitaire qui ont nécessité des mesures exceptionnelles de soutien.

La reprise économique mondiale est en bonne voie, et la pandémie de coronavirus semble désormais mieux contrôlée grâce à l'avancée des programmes de vaccination. Néanmoins, des rebonds épidémiques localisés entraînent des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des pénuries et des hausses de prix qui inquiètent les marchés financiers, qui craignent le retour d'une inflation durable.

Les taux à 10 ans remontent à 1,5% aux Etats-Unis

Lundi, le rendement de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans a grimpé en séance jusqu'à 1,51%, contre 1,45% vendredi et 1,3% avant les annonces de la Fed du 22 septembre, remontant au plus haut depuis juin. Les taux américain à 30 ans se sont tendus jusqu'à 2,04% en séance, contre 1,84% il y a une semaine.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini lundi à -0,22% (+1 pb), là aussi dans l'anticipation de politiques monétaires moins accommodantes des deux côtés de l'Atlantique. Avant la réunion de la BCE du 9 septembre, ce taux évoluait autour de -0,32%.

La Réserve fédérale et la BCE font face au défi de réduire leur soutien, et in fine de relever leurs taux directeurs (actuellement proches de zéro), sans pour autant provoquer une panique boursière susceptible de peser sur la reprise économique. Lundi, trois responsables de la banque centrale américaine se sont exprimés en public, et se sont montrés plutôt "colombes" que "faucons", suggérant un approche graduelle et prudente dans la normalisation de la politique monétaire outr-Atlantique.

La Fed promet aux marchés une approche graduelle

Ces responsables ont globalement confirmé les propos du président de la Fed, Jerome Powell, le 22 septembre, à savoir que l'institution se prépare à réduire ses achats d'actifs, sans doute avant la fin de l'année, mais qu'elle agira avec discernement et graduellement, en tenant compte de l'évolution de l'emploi et de l'inflation.

Ainsi, Charles Evans, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'il s'inquiétait davantage d'une inflation trop faible que trop élevée, malgré la hausse des prix constatée à court terme. Il a néanmoins estimé que l'économie américaine était proche des conditions requises pour le "tapering", c'est à dire la réduction de ses achats d'actifs, actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois. "Je considère que l'économie est sur le point d'atteindre la norme de 'progrès supplémentaires substantiels' que nous avons définie en décembre dernier", a ainsi déclaré M. Evans, qui n'anticipe en revanche pas de première hausse des taux directeurs avant 2023.

De son côté, John Williams, président de la Fed de New York a estimé que l'inflation devrait redescendre autour de 2% en 2022. Tout en notant la "solide dynamique" de reprise économique, il a estimé qu'"une reprise complète prendra du temps". M. Williams a souligné que la résurgence des cas de Covid "affecte les dépenses de consommation et l'emploi, entretient les goulets d'étranglement dans des secteurs tels que l'automobile et retarde la réouverture complète du secteur des services".

Enfin, Lael Brainard, gouverneure de la Fed, a elle aussi estimé que le marché de l'emploi américain approchait du niveau d'amélioration qui justifierait bientôt la baisse du montant des achats d'actifs de la Fed. Elle a aussi reconnu que la crise du Covid-19 pourrait augmenter les risques inflationnistes. Mme Brainard a aussi exhorté les élus américains à voterun relèvement du plafond de la dette, mettant en garde contre "une réaction extrêmement forte" des marchés financiers en cas de défaut des Etats-Unis sur leur dette...