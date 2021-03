Etats-Unis : les taux se tendent, la Bourse chute après les propos de Powell

Le patron de la Fed a indiqué s'attendre à une hausse de l'inflation à court terme, mais a répété que la banque centrale américaine ne comptait pas réagir avant d'atteindre ses objectifs de long terme.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les taux souverains longs américains se sont tendus jeudi soir après des propos du président de la Fed Jerome Powell, qui a indiqué s'attendre à une hausse de l'inflation à court terme, mais a répété que la banque centrale américaine ne comptait pas réagir avant que ses objectifs d'emploi et de prix soient atteint sur le long terme.

Le rendement du T-Bond à 10 ans, stable avant l'intervention de M. Powell, a bondi jeudi de 6 points de base à 1,54%, un seuil déjà atteint il y a une semaine, et qui correspond à son plus haut niveau depuis janvier 2020. Le rendement du T-Bond à 30 ans s'inscrit à 2,30%, en hausse de 5 points de base, au plus haut depuis décembre 2019. En février, les taux souverains américains à 10 et 30 ans ont connu leur plus forte poussée haussière depuis 2016. Fin décembre, l'emprunt d'Etat US à 10 ans ne rapportait que 0,9% et le 30 ans 1,66%.

L'inflation en 2021, un phénomène non-récurrent ?

Lors d'une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal, Jerome Powell a laissé entendre que la hausse actuelle des taux ne posait pas de problème pour le moment, mais il a néanmoins ajouté que la banque centrale surveillait la situation sur les marchés et qu'elle ne resterait pas inactive si les conditions de crédit se tendaient. Il n'a en revanche pas donné de détails sur les possibles actions de la Fed en cas de turbulences accrues sur les taux, ce qui a déçu les investisseurs.

"Je m'inquièterais si les conditions de marché devenaient désordonnées ou en cas de tensions persistantes des conditions de crédit qui pourraient menacer l'atteinte de nos objectifs", a indiqué le patron de la Fed. Il a cependant insisté sur le fait que la Fed serait "patiente" face à l'inflation, estimant que la hausse des prix aurait un "effet non-récurrent" qui ne se reproduirait pas sur la durée. "Notre position politique actuelle est appropriée", a-t-il aussi répété.

L'envolée de plus de 4% des cours du pétrole, jeudi, a contribué à accroître les craintes inflationnistes des marchés. A Wall Street, les indices boursiers sont tombés dans le rouge après les propos de M. Powell, le Dow Jones cédant 1% et le Nasdaq chutant de 1,8% vers 21h.

Alors que le plan de relance de 1.900 milliards de dollars proposé par Joe Biden devrait être adopté définitivement courant mars, les marchés craignent qu'il soit surdimensionné et n'entraîne un emballement haussier des prix dans les prochains mois. Cette situation pourrait inciter la Fed à relever se taux directeurs plus vite que prévu, alors que les marchés tablaient jusqu'ici sur des taux des "fed funds" proches de zéro jusqu'à la fin 2023...

Jerome Powell a prévenu jeudi que les Etats-Unis ne devraient sans doute pas retrouver le plein emploi en 2021, malgré l'optimisme suscité par la campagne de vaccination et le plan de relance de Joe Biden.