Etats-Unis : les résultats d'entreprises bien meilleurs que prévu au 3e trimestre

Avant une nouvelle avalanche prévue cette semaine, près des deux-tiers des société du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes du 3e trimestre, avec dans près de 9 cas sur 10, une bonne surprise à la clé par rapport aux attentes des analystes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La reprise économique vigoureuse observée après la première vague de coronavirus aux Etats-Unis a permis aux entreprises américaines d'afficher de meilleures performances financières que prévu au 3e trimestre, même si les bénéfices et les ventes restent en recul par rapport à la même période de 2019.

Ainsi, près des deux-tiers des société du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes du 3e trimestre, avec dans près de 9 cas sur 10, une bonne surprise à la clé par rapport aux attentes des analystes. A la date du 30 octobre, 64% des membres du S&P 500 ont déjà annoncé leurs résultats, et dans 86% des cas, les profits ont dépassé les attentes du consensus, notamment dans les service de communication et les biens de consommation discrétionnaires. 81% des sociétés ont aussi publié des ventes dépassant le consensus des analystes, et les revenus du S&P 500 sont désormais attendus en baisse de 2,1% sur un an (contre -3,6% prévu fin septembre).

Une baisse de "seulement" 9,8% des profits est désormais attendue

Les profits du S&P 500 dans son ensemble sont désormais attendus en recul de 9,8% sur un an, une nette amélioration par rapport aux prévisions faites fin septembre (-21,1%!), relève le cabinet FactSet dans une note publiée vendredi. Le retour de la croissance des profits n'est cependant pas attendu avant le 1er trimestre 2021 (+14,5% prévu), après un nouveau recul de 11,2% anticipé au 4e trimestre 2020.

Du côté des valorisations, les actions américaines restent chères payées, avec un PER (rapport cours du bénéfice) de 20,6 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, un chiffre nettement supérieur aux moyennes sur 5 et 10 ans, qui se situent entre 14 et 16 fois.

La semaine dernière, les grandes valeurs de la technologie et d'internet, les Gafa, avaient publié des comptes globalement supérieurs aux attentes au 3e trimestre, soutenus par une solide reprise de la publicité en ligne et la poursuite de l'essor du commerce en ligne sous l'influence de la pandémie de coronavirus, qui a modifié les habitudes des consommateurs et des entreprises avec un recours massif au télétravail. Cependant, les cours de Bourse des "technos" ont chuté après ces annonces, les investisseurs s'inquiétant de leurs perspectives, et préférant prendre des bénéfices sur des titres en forte hausse depuis le début 2020.

126 publications attendues cette semaine, dont Uber, Alibaba et GM

Les résultats des entreprises sont quelque peu éclipsés par l'élection présidentielle américaine, qui se déroule ce mardi dans une Amérique particulièrement polarisée entre les partisans du président républicain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Ce dernier est donné gagnant par les sondages, mais l'élection se jouera dans une dizaine d'Etats-pivot où le scrutin s'annonce serré.

Environ 126 sociétés du S&P 500 sont attendues cette semaine contre 186 la semaine dernière. Après Estée Lauder, Clorox ou Marathon Petroleum, lundi, on suivra mardi les annonces de Ferrari, Fox Corp, Humana et Warner Music Group, avant mercredi, celles de Baidu, Expedia Group, Hilton Worldwide Holdings, Qorvo et Qualcomm.

Alibaba Group sera au rendez-vous jeudi (le même jour, sa filiale financière Ant Group fera son entrée à la Bourse de Hong Kong). Jeudi sera la journée la plus chargée en publications, avec notamment l'assureur AIG, le sidérurgiste ArcelorMittal, les laboratoires AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb et Regeneron, les mines de Barrick Gold, ainsi qu'Uber, Peloton, Square, Symantec, Take-Two Interactive, Electronic Arts, General Motors et Linde. Enfin, CVS Health, Marriott International, The Hershey Company et ViacomCBS publieront vendredi.