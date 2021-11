Etats-Unis : les premières hausses de taux de la Fed probables en 2022

Le vice-président de la Fed Richard Clarida a jugé lundi que l'institution devrait commencer à relever ses taux vers la fin 2022. James Bullard (Fed de St-Louis) envisage même deux tours de vis l'an prochain, après le "tapering".

(Boursier.com) — Plusieurs responsables de la Fed ont estimé lundi que la banque centrale américaine devrait relever ses taux directeurs l'an prochain, et non en 2023, et qu'elle devra adapter sa politique monétaire à l'évolution de l'économie, et en particulier de l'inflation.

Le vice-président de la Fed Richard Clarida, considéré comme proche des positions de son président, Jerome Powell, a notamment réaffirmé que l'amélioration des conditions économiques devrait amener à un relèvement du taux des Fed Funds d'ici à la fin 2022, tout en reconnaissant qu'une prolongation de la phase actuelle d'accélération des prix pourrait devenir un problème.

Fidèle à sa ligne plutôt modérée, M. Clarida (dont le mandat expire fin janvier 2022) n'a cependant pas exclu une répétition en 2022 de l'accélération observée depuis le printemps dernier, en reconnaissant qu'une telle occurrence "ne serait pas un succès politique".

Si l'inflation ralentit et que le chômage recule comme il l'anticipe, les "conditions nécessaires pour relever (...) les taux directeurs seront atteintes d'ici la fin de l'année 2022", a encore indiqué M. Clarida, lors d'une conversation en ligne organisée par la Brookings Institution. Il a ajouté que l'institution est encore "loin d'envisager une hausse des taux d'intérêt".

Une ou deux hausses de taux en 2022 ?

De son côté, le président de la Fed de Saint-Louis James Bullard s'est montré plus "faucon", en disant s'attendre à deux hausses de taux dès l'an prochain, après la fin du programme de "tapering" de la Fed, qui devrait intervenir à la mi-2022.

Cependant, en cas de dérapage de l'inflation, la Fed pourrait accélérer son calendrier pour mettre fin plus tôt à son programme d'achat d'actifs dès la fin du premier trimestre, a-t-il ajouté dans une interview avec la chaîne 'Fox Business'. James Bullard sera un membre votant du comité FOMC de la Fed en 2022.

Patrick Harker, le patron de la Fed de Philadelphie, qui intervenait lui aussi publiquement lundi, a indiqué que si les pressions inflationnistes ne se modéraient pas, la Fed pourrait être amenée à relever ses taux directeurs pour les juguler.

Comme Richard Clarida, il a estimé que la hausse des prix devrait ralentir l'an prochain, mais a estimé que la Fed pourrait relever ses taux avant 2023 si nécessaire. "Nous surveillons l'inflation de très près et nous nous préparons à agir" si la situation le nécessite, a ajouté M. Harker (qui n'est pas un membre votant du FOMC cette année ni en 2022).

Le "tapering" en marche à partir de novembre

La Fed a annoncé mercredi dernier, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, qu'elle commencerait, dès novembre, à réduire le soutien monétaire qu'elle apportait à l'économie depuis le début de la pandémie. Elle a prévu de réduire son programme d'achat d'actifs (120 milliards de dollars par mois depuis 2020) de 15 Mds$ par mois, mais s'est laissé la possibilité de moduler ce "tapering" à la hausse ou à la baisse selon l'évolution conjoncturelle.

Aux Etats-Unis, la hausse des prix a atteint un rythme annuel de 4,4% selon l'indice préféré de la Fed, le PCE, et de 5,4% selon l'indice (plus connu) des prix à la consommation (CPI), des chiffres largement supérieurs à l'objectif de moyen terme de 2% par an que s'est fixé la Fed.