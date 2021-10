Etats-Unis : les pénuries freinent la reprise (Livre Beige de la Fed)

Malgré les pénuries de biens et de main d'oeuvre, la croissance s'est poursuivie "à un rythme modéré" et les entreprises espèrent une amélioration dans les prochains mois, relève la Fed dans son dernier Livre Beige.

(Boursier.com) — Le dernier Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, a montré que les pénuries de main d'oeuvre et de nombreux produits ont pesé ces dernières semaines sur le rythme de la reprise économique aux Etats-Unis, mais que la croissance s'est tout de même poursuivie "à un rythme modéré" et que les entreprises espèrent une amélioration dans les prochains mois.

Ce rapport compile les enquêtes menées par les antennes régionales de la Fed dans les 12 grands districts des Etats-Unis, sur la période de septembre à début octobre. Il servira de base à la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed prévue les 2 et 3 novembre, et ne devrait pas être de nature à bouleverser la politique de la banque centrale américaine.

De nombreux secteurs ont fait état de pénuries de produits, notamment dans le commerce alimentaire, chez les concessionnaires auto, dans les magasins d'électronique et dans beaucoup d'autres métiers. La Fed de New York a notamment souligné que "la croissance régionale a ralenti à un rythme modeste ces dernières semaines sous le joug de perturbations dans l'approvisionnement et de pénuries de main d'oeuvre".

Début de "tapering" avant la fin de l'année

La pénurie de main d'oeuvre est ainsi citée non moins de 26 fois dans le Livre Beige contre seulement 6 fois en janvier dernier. Les problèmes de "Supply chain" reviennent 37 fois, contre 9 fois en janvier, et aucune fois en mars 2020, avant la pandémie de coronavirus.

Malgré ces freins à la croissance, le rapport souligne cependant que l'économie continue de croître à une rythme régulier et que la plupart des entreprises sont "prudemment optimistes" quant à une amélioration de la situation dans les prochains mois.

Les marchés financiers s'attendent quasi-unanimement à ce que la Fed annonce le 3 novembre le début de la baisse de ses achats d'actifs (120 milliards de dollars par mois actuellement). Ce "tapering" pourrait commencer dès la mi-novembre, ou la mi-décembre, et durer jusqu'à la mi-2022, avec une réduction des achats de l'ordre de 15 Mds$ par mois.