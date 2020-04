Etats-Unis : les indices PMI s'effondrent

(Boursier.com) — Les indices PMI américains se sont effondrés encore plus vite que prévu. Ainsi, l'indicateur flash composite ressort à 27,4 pour le mois d'avril 2020, niveau historiquement bas, avec l'impact fort de l'épidémie de coronavirus Covid-19. L'indice manufacturier préliminaire (flash) s'est établi à 36,9 en avril, contre un consensus de place de 40 et un niveau antérieur de 48,5 pour le mois de mars. L'indice flash des services s'est écroulé quant à lui à 27, contre 35 de consensus de marché et 39,8 pour la lecture révisée (finale) du mois de mars.