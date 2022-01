Etats-Unis : les entreprises retrouvent du "pricing power" (Livre Beige de la Fed)

Les entreprises US ont transféré à leurs clients une "solide croissance des prix" fin 2021, constate la Fed. Le Livre Beige relève que l'économie a progressé fin 2021 à un rythme "modéré", mais qu'elle reste freinée par les problèmes de supply chain.

(Boursier.com) — Le dernier Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, relève que les entreprises américaines ont été en mesure de répercuter ces dernières semaines leurs hausses de coûts sur les prix de vente à leurs clients, après des années de pouvoir de fixation des prix ("pricing power") faible ou nul.

Selon ce rapport de la Réserve fédérale sur les conditions économiques actuelles, "les contacts dans la plupart des 12 districts de la Fed ont signalé une solide croissance des prix facturés aux clients". Les prix de gros et des matériaux de base (à commencer par le pétrole) ont contribué aux pressions sur les prix dans un large éventail d'industries, y compris le secteur des services. Les économistes jugent l'inflation du secteur des services comme un signal d'alarme, les services représentant les deux-tiers du PIB des Etats-Unis.

La Fed note en outre que certaines entreprises américaines ont observé en décembre une modération de la hausse des prix payés à leurs fournisseurs, ce qui pourrait indiquer que la hausse des prix pourrait être proche de son pic. Néanmoins, le rapport souligne que "les pénuries de main d'oeuvre et la hausse des salaires liée ont ajouté une pression sur les coûts des entreprises".

Ce rapport est de nature à conforter les marchés dans l'idée que la Fed va relever 4 fois ses taux directeurs cette année pour juguler l'inflation, en donnant un premier tour de vis lors de sa réunion de mars. La réunion de février devrait donner à la banque centrale l'occasion de détailler sa stratégie de stabilisation des prix.

L'économie US toujours freinée par les problèmes de "supply chain" et la pénurie de main d'oeuvre

Concernant la croissance, le Livre Beige constate que l'économie américaine a progressé fin 2021 à un rythme "modéré", toujours freinée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'oeuvre. Il a aussi relevé un "recul soudain" des dépenses de voyage et de loisirs compte tenu de la propagation rapide de la variante omicron COVID-19.

Plusieurs districts de la Fed ont indiqué que les attentes de croissance au cours des prochains mois "se sont quelque peu refroidies" au cours des dernières semaines.

La crise du coronavirus a entraîné une hausse des prix, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et relançant le débat sur la relocalisation, surtout dans les secteurs jugés stratégiques comme les semi-conducteurs. En décembre 2021, l'inflation a atteint 7% sur un an, au plus haut depuis près de 40 ans, en 1982.

Depuis la crise financière de 2008, les entreprises avaient peu de marge de manoeuvre pour répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs, notamment en raison de la mondialisation et de l'essor du ecommerce, ce qui avait entretenu une évolution des prix chroniquement inférieure à l'objectif de la Fed de 2% d'inflation par an.