Etats-Unis : les dépenses des ménages varient peu, l'inflation se tasse

(Boursier.com) — Les dépenses des ménages américains ont peu évolué au mois de mai, tandis que l'inflation a encore ralenti conformément aux attentes des analystes. Les dépenses de consommation ont ainsi augmenté de 0,1% en données ajustées le mois dernier, contre une progression de 0,6% en avril.

L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,1% sur le même mois après +0,4% en avril. La hausse sur un an s'établit à 3,8% après +4,3%. L'indice d'inflation de base "core PCE" (hors énergie et alimentation), a progressé de 0,3% sur un mois après +0,4% en avril. Sur un an, la hausse est de 4,6%, contre 4,7% un mois plus tôt.