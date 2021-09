Etats-Unis : les chiffres de l'inflation sous surveillance

Ce mardi, les opérateurs seront très attentifs, à 14h30, aux chiffres de l'inflation américaine...

(Boursier.com) — Ce mardi, les opérateurs seront très attentifs, à 14h30, aux chiffres de l'inflation américaine. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'août sera ainsi publié (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +5,3% en glissement annuel ; +0,3% hors alimentaire et énergie ou +4,2% sur un an). Le salaire horaire d'août, final, est anticipé en hausse de 4,3% en glissement annuel.

Ces chiffres de l'inflation sont suivis de manière très attentive, alors que les différents responsables de la Fed maintiennent que le phénomène est transitoire.

Hier soir, le déficit budgétaire américain a très agréablement surpris pour le mois d'août 2021, à 170,6 milliards de dollars contre plus de 300 milliards de dollars de consensus.

Dans l'actualité des marchés, les firmes de Wall Street commencent à alerter au sujet des niveaux élevés du sentiment des opérateurs ou des valorisations, ainsi que de l'impact de l'inflation et des perturbations de supply chain. Sur le front budgétaire, les démocrates reconnaissent de plus en plus que le niveau de 3.500 milliards de dollars du plan dédié aux infrastructures humaines et sociales, ainsi qu'au changement climatique, devra être ajusté significativement en baisse. L'intraitable sénateur Joe Manchin évoque son soutien éventuel à un plan de réconciliation de... 1.000 à 1.500 milliards, s'il maintient des règles fiscales compétitives au niveau mondial.

Concernant la crise sanitaire, alors que le variant Delta se propage toujours et frappe de plus en plus de jeunes aux USA, de hauts responsables américains de santé estimeraient, selon Reuters, que le vaccin Pfizer / BioNTech contre le Covid-19 devrait être autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici à la fin du mois d'octobre.

A propos des relations sino-américaines, le Wall Street Journal rapporte que l'administration Biden évaluerait une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et leurs dommages pour l'économie américaine, afin de faire pression sur Pékin en matière de commerce en vue du lancement des négociations sur un accord commercial de 'phase 2'.

Demain mercredi, il faudra suivre l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle américaine, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ou encore le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques.

Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les stocks des entreprises et surtout les ventes de détail du mois d'août (consensus FactSet -1%, -0,2% hors automobile et -0,3% hors automobile et essence), retiendront l'attention.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières, sera aussi marqué par la publication de l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre.