Etats-Unis : les chiffres de l'emploi privé sont très décevants. Tant mieux ?

Etats-Unis : les chiffres de l'emploi privé sont très décevants. Tant mieux ?









Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a largement raté le consensus...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a largement raté le consensus. Les créations de postes sont ressorties au nombre de 330.000 en juillet 2021, contre plus de 700.000 de consensus et environ 680.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois de juin était de 692.000... Cette mauvaise surprise sur le front de l'emploi constitue d'une certaine manière une bonne nouvelle pour la bourse, puisque la Fed conditionne la levée (très) progressive de son soutien monétaire à une nouvelle amélioration sensible du marché du travail.