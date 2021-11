Etats-Unis : les Américains de plus en plus inquiets de l'inflation

Selon le dernier rapport mensuel de l'Université du Michigan, publié vendredi, le moral des consommateurs américains s'est nettement dégradé en novembre, tombant même au plus bas depuis 10 ans.

(Boursier.com) — La forte hausse des prix qui accompagne la sortie de la crise du coronavirus commence à peser sur le moral des ménages américains, malgré l'amélioration du marché de l'emploi, et la reprise solide de l'activité économique outre-Atlantique.

Ainsi, selon le dernier rapport mensuel de l'Université du Michigan, publié vendredi, le sentiment des consommateurs américains s'est nettement dégradé en novembre, tombant même au plus bas depuis 10 ans. L'indice préliminaire est ainsi ressorti à 66,8 seulement, contre un consensus FactSet de 72,7 et après 71,7 en octobre.

+30% sur un an pour les prix de l'énergie

La hausse des prix à la consommation, qui a atteint 6,2% sur un an en octobre après 5,4% en septembre, a clairement pesé sur le moral des consommateurs, qui semble douter que le phénomène soit "transitoire", comme le répète la Réserve fédérale. Ils sont ainsi un Américain sur quatre à déclarer avoir réduit leur train de vie en raison de l'inflation actuelle. Il faut dire qu'en octobre, la hausse des prix de l'énergie a atteint 30% sur un an, tandis que celle des produits alimentaires a été de 5,3%. Même hors énergie et alimentation (les éléments les plus volatils), les prix ont encore augmenté de 0,6% par rapport à septembre et de 4,6% en glissement annuel.

L'étude montre en outre que les consommateurs anticipent la persistance d'une inflation élevée à horizon d'un an, à 4,9%. La moitié des familles prévoient une baisse de leurs revenus sur l'année à venir en données réelles (après prise en compte de l'inflation). Même si les salaires ont eux aussi progressé depuis un an, leur hausse est inférieure à celle des prix.

La consommation des ménages toujours solide, mais...

Par ailleurs, selon le rapport JOLTS, publié vendredi, un nombre record d'Américains, plus de 4,4 millions ont quitté leur emploi en septembre, ce qui semble plutôt témoigner d'une confiance élevée dans leurs chances de retrouver un meilleur emploi. Les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2021 sont en outre restées solides à 10,44 millions, supérieures au consensus, après 10,63 millions en août.

Alors que la consommation représente plus des deux tiers du PIB des Etats-Unis, la hausse des prix n'a jusqu'ici eu que peu d'impact sur la consommation des ménages, qui a encore progressé de 0,6% en septembre sur un mois, après avoir rebondi de 1% en août. Toutefois, la fin des aides gouvernementales pourrait changer la donne en octobre, même si le consensus actuel table sur une nouvelle hausse de 0,8%.

L'inflation devenue "priorité absolue" pour Joe Biden

La publication de ces enquêtes intervient sur fond de débat au sein de la Réserve fédérale sur le calendrier de la remontée des taux d'intérêts, et alors que le président américain Joe Biden voit sa popularité décliner. Les Américains ont le sentiment que la classe politique n'agit pas suffisamment pour enrayer la hausse des prix, un sujet dont le président démocrate s'est emparé cette semaine en affirmant que les prix, notamment ceux des carburants était devenus une "priorité absolue" de son administration.

Des rumeurs circulent depuis plusieurs jours sur un possible déblocage des réserves stratégiques de pétrole (SPR) par Washington, afin de peser sur les cours du pétrole. Joe Biden a indiqué mercredi qu'il avait demandé au Conseil Economique National (NEC) de trouver des moyens de réduire les coûts de l'énergie et à la Commission fédérale du commerce (FTC) de lutter contre les manipulations de marché dans le secteur énergétique.