Etats-Unis : le taux de chômage de retour sous 10% fin 2020 ?

Etats-Unis : le taux de chômage de retour sous 10% fin 2020 ?









Le patron de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, envisage un rebond rapide de l'emploi à partir du 3e trimestre aux Etats-Unis. Il met toutefois en garde contre un risque de dépression économique si les entreprises ne rouvrent pas rapidement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le patron de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a estimé mardi que le taux de chômage pourrait retomber sous le seuil des 10% aux Etats-Unis dès la fin de l'année 2020, après avoir atteint un pic lié aux mesures de confinement prises pour juguler la pandémie de coronavirus.

La taux de chômage, qui évoluait avant cette crise sanitaire à 3,5% en février, au plus bas depuis 50 ans, a flambé à 14,7% en avril et pourrait atteindre 20% dans les mois suivants, selon les économistes.

Dans un entretien mardi avec la chaîne 'Fox Business Network', James Bullard a estimé que les fermetures d'entreprises ne peuvent se prolonger trop longtemps, au risque de causer une récession durable et profonde. Si l'économie ne rouvre pas, la crise "risque de se transformer en crise financière, ce qui rend la crise encore plus grave" et menace de la "transformer en un scénario de dépression".

La croissance économique est actuellement "la pire qu'il y ait jamais eu", de nombreux analystes prévoyant "une chute de 40% du PIB en rythme annuel au 2e trimestre", a dit Bullard. "Après le pire trimestre de l'histoire, le 3e trimestre sera très probablement le meilleur trimestre de tous les temps du point de vue de la croissance", a-t-il ajouté.

"Je pense que le taux de chômage sera redescendu sous le seuil de 10% d'ici à la fin de l'année", a poursuivi le patron de la Fed de St. Louis, qui ne dispose pas cet année d'un droit de vote lors des réunions de politique monétaire de la Fed. Il se montre ainsi un peu plus optimiste que le consensus des économistes de 'Bloomberg', qui prévoit un taux de chômage de 10,3% au 4e trimestre outre-Atlantique.