Etats-Unis : le 'tapering' peut attendre (un peu)

Les économistes ajustent leurs prévisions

(Boursier.com) — Un sondage de consensus Reuters montre que 36 des 49 spécialistes interrogés s'attendent désormais à ce que l'annonce du 'tapering' de la Fed intervienne en novembre, et non ce mois-ci comme auparavant estimé. Alors que six personnes interrogées attendent toujours une annonce à l'issue de la réunion du FOMC la semaine prochaine (21 et 22 septembre), l'incertitude économique due à l'augmentation des cas de Covid-19 et un rapport sur l'emploi faible le mois dernier ont conduit la plupart des économistes à modifier quelque peu leurs attentes.

La majorité s'attend à ce que la réduction des achats d'actifs obligataires de la Fed (actuellement 120 milliards de dollars mensuels) commence en décembre et se poursuive jusqu'au troisième trimestre 2022. La hausse des taux semble quant à elle improbable désormais avant 2023, même si une minorité anticipe encore un relèvement de taux l'année prochaine.

Pendant ce temps, la prévision médiane du PIB pour le troisième trimestre a été réduite à 4,4% en rythme annualisé, contre 7% le mois dernier, après 6,6% au deuxième trimestre. La projection du quatrième trimestre a été ramenée à 5,1% contre 5,9%. Une forte majorité cite le variant Delta, en tant que facteur important justifiant cette dégradation des perspectives. Pourtant, les perspectives 2022 sont inchangées à 4,2% de croissance, les estimations pour 2023 se situant quant à elles à 2,3% contre 2,4% auparavant.