Etats-Unis : le Sénat vote le plan massif de 3.500 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Sénat américain a adopté ce mercredi un plan budgétaire massif de 3.500 milliards de dollars à forte connotation sociale pour mettre en place le programme économique de Biden. Le sénateur démocrate Joe Manchin a rapidement réagi ce jour en indiquant avoir "de sérieuses inquiétudes" concernant les conséquences du plan de 3.500 Mds$, jugé "irresponsable" compte tenu de la reprise économique américaine déjà amorcée.

Les élus de la chambre haute du Congrès américain ont donc validé par 50 voix contre 49 ce jour ce plan majeur adressant notamment la réduction des inégalités sociales. Les différents volets du programme concernent l'éducation, la santé et la lutte contre le changement climatique, ainsi que le marché du travail. Il s'agit donc d'un nouveau succès pour l'administration Biden, ou du moins d'une nouvelle étape. Ce plan doit être présenté désormais à la Chambre des représentants, qui pourrait se montrer nettement plus regardante au sujet de la contrepartie fiscale du programme, passant par une imposition accrue des plus riches et des entreprises.

Le Sénat américain avait approuvé la veille le plan bipartite de 1.000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures aux Etats-Unis, l'une des priorités du président Joe Biden. Le texte, adopté par 69 voix contre 30, va lui aussi être transmis à la Chambre des représentants, avec la perspective du plus important investissement dans les infrastructures des Etats-Unis depuis des décennies. Dix-neuf sénateurs républicains ont voté en faveur du projet de loi.