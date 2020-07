Etats-Unis : le PIB américain chute d'un tiers au second trimestre

Le PIB américain du second trimestre 2020 a chuté d'un tiers, mais il s'agit pourtant d'une bonne nouvelle ! ...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le PIB américain du second trimestre 2020 a chuté d'un tiers, mais il s'agit pourtant d'une bonne nouvelle ! Ainsi, d'après le rapport gouvernemental du jour, l'économie américaine a décroché de 32,9% en rythme annualisé, pour le second trimestre, mais le consensus était encore plus pessimiste, à -35%. Cette lecture avancée (première des trois estimations) est donc meilleure que prévu ! Les dépenses réelles de consommation ont dévissé de 34,6% sur le deuxième trimestre, contre -33% de consensus de marché. La contraction de l'économie américaine était ressortie à 5% sur le premier trimestre, avec une baisse de 6,8% des dépenses de consommation.