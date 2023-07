Etats-Unis : le nombre de créations d'emplois explose dans le privé

Le marché du travail américain continue à être pour le moins surprenant...

(Boursier.com) — Le marché du travail américain continue à être pour le moins surprenant. Selon le dernier rapport d'ADP, les créations d'emplois privés aux États-Unis pour le mois de juin ont atteint 497.000, contre seulement 225.000 de consensus et 267.000 pour la lecture révisée (en légère baisse) du mois antérieur. Le nombre de créations de postes n'avait pas été aussi élevé sur un mois depuis juillet 2022.

Les entreprises de 1 à 19 employés ont créé 162.000 postes, les firmes de 20 à 49 salariés ont généré 137.000 emplois, et les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 171.000 jobs. Les entreprises de 500 employés et plus ont, en revanche, détruit 8.000 postes. Au niveau sectoriel, les loisirs et l'hôtellerie ont enregistré 232.000 nouvelles embauches, suivis de la construction avec 97.000 postes créés et le commerce, les transports et les services publics avec 90.000 emplois nouveaux.

"Les industries de services en contact direct avec les consommateurs ont connu un mois de juin solide, s'alignant pour pousser la création d'emplois plus haut que prévu", a déclaré l'économiste en chef d'ADP, Nela Richardson. "Mais la croissance des salaires continue de refluer dans ces mêmes industries, et l'embauche est probablement en train de culminer après une poussée en fin de cycle".

Le rapport Challenger, dévoilé un peu plus tôt ce jour, a montré que 40.709 suppressions de postes ont été planifiées en mai contre 80.089 un mois avant.