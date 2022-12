Etats-Unis : le marché du logement commence sérieusement à déprimer

Stats contrastées aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Stats contrastées aux Etats-Unis. La mauvaise nouvelle vient du marché de l'immobilier puisque les reventes de logements existants pour le mois de novembre sont ressorties au plus bas depuis mai 2020 (et même depuis février 2010 hors pandémie), sur un rythme de 4,09 millions d'unités, selon la National Association of Realtors. Cela représente une baisse de 7,7% en comparaison du mois antérieur. Il s'agit par ailleurs du dixième mois consécutif de recul... Le consensus tablait sur 4,20 millions d'unités, soit un repli limité à 5,2% sur un mois.

"Le marché de l'immobilier résidentiel a été gelé en novembre, ressemblant à l'activité de vente observée lors des blocages économiques liés au Covid-19 en 2020", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de NAR. "Le principal facteur a été l'augmentation rapide des taux hypothécaires, qui a nui à l'abordabilité des logements et réduit les incitations pour les propriétaires à vendre leur maison".

Plus positif, l'indice du sentiment des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de décembre s'est établi à 108,3, contre un consensus de 101 et une lecture révisée à 101,4 pour le mois antérieur. Les deux sous-indices relatifs à la situation actuelle et aux attentes ont également nettement progressé par rapport au mois précédent.