Etats-Unis : le déficit commercial a bondi de 17,7% en 2020

Sous l'effet de la crise du Covid, le déficit commercial américain a atteint 678,74 milliards de dollars l'an dernier, au plus haut depuis 12 ans.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le déficit commercial des Etats-Unis a baissé de 3,5% en décembre, mais pour l'ensemble de l'année 2020, il s'est creusé de 17,7% sous l'effet d'une chute des exportations américaines en raison de la pandémie de coronavirus.

En 2020, le déficit commercial américain a ainsi atteint 678,74 milliards de dollars, au plus haut depuis 12 ans, en 2008. La balance des biens a enregistré un déficit de 915,79 Mds$ et celle des services un excédent de 237,05 Mds$. La chute des exportations a contribué à la baisse de 3,5% du PIB des Etats-Unis l'an dernier, sa pire année depuis le 2e guerre mondiale. Sur le seul mois de décembre, la balance commerciale américaine est ressortie déficitaire de 66,6 Mds$ contre 69 Mds$ en novembre (-3,5%).

Sur l'ensemble de 2020, les exportation de biens et services ont chuté de 15,7% tombant au plus bas depuis 2010, tandis que les importations de biens et services ont reculé de 9,5%, au plus bas depuis 4 ans.

Le déficit continue de se réduire avec la Chine sur les biens

Concernant la Chine, avec laquelle l'administration Trump a engagé une guerre commerciale, le déficit pour les seuls biens a toutefois diminué de 7,56% en décembre et de près de 10% sur l'année 2020. L'administration n'a cependant pas communiqué les données pour les échanges de services, ce qui ne permet pas d'avoir une comparaison précise avec 2019, où le déficit total s'était élevé à 307,84 Mds$.

En 2019, le déficit commercial global des Etats-Unis avait légèrement reculé (-1,7%) pour la première fois depuis 2013, grâce aux droits de douane imposés sur les produits chinois, qui avaient nettement réduit le flux d'importations depuis la Chine, comme le souhaitait Donald Trump.