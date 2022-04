Etats-Unis : le déficit budgétaire a fondu en mars

Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022, qui a débuté en octobre, les dépenses ont diminué de 18% sur un an, tandis que les recettes ont bondi de 25% pour atteindre 2.122 Mds$, un nouveau record pour un premier semestre.

(Boursier.com) — Le déficit budgétaire des Etats-Unis, publié mardi, s'est nettement réduit en mars, pour revenir à 193 milliards de dollars, soit moins d'un tiers de l'écart de 660 Mds$ enregistré un an plus tôt.

Selon le département américain du Trésor, cette amélioration s'explique par une forte baisse des dépenses (-45%), notamment celles liées au soutien face au coronavirus, et par une hausse des recettes (+18%), notamment celles provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers, grâce à la reprise économique et à la baisse du chômage. Le taux de chômage est désormais retombé à 3,6% en mars, proche plus bas historique de 3,5% affiché avant la crise du Covid-19.

Pour les six premiers mois de l'exercice 2022, qui a débuté le 1er octobre, le Trésor a déclaré un déficit de 668 Mds$, en baisse de 61% par rapport à la même période de l'exercice 2021. Sur les 6 premiers mois de l'exercice, les dépenses ont diminué de 18% sur un an, tandis que les recettes ont bondi de 25% pour atteindre 2.122 Mds$, un nouveau record pour un premier semestre.