Etats-Unis : le déficit budgétaire a fondu au 1er trimestre fiscal

Cette amélioration est le résultat d'une forte hausse des impôts payés par les ménages et les entreprises à la faveur de la reprise économique et ce, malgré des dépenses qui ont atteint un record et un coût de la dette en hausse avec l'inflation

Crédit photo © Reuters