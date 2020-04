Etats-Unis : le Covid-19 provoque la plus forte chute des prix depuis 5 ans !

Etats-Unis : le Covid-19 provoque la plus forte chute des prix depuis 5 ans !









L'indice des prix à la consommation a reculé de 0,4% en mars par rapport à février aux Etats-Unis, plombé par la baisse des prix de l'énergie et la crise du coronavirus. Un phénomène qui s'il persiste, pourrait raviver la crainte de la déflation.

(Boursier.com) — La paralysie d'une grande partie de l'économie américaine, provoquée par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19, a entraîné le mois dernier la plus forte baisse des prix depuis plus de 5 ans aux Etats-Unis.

L'indice des prix à la consommation, publié vendredi, a ainsi reculé de 0,4% en mars par rapport à février, sa plus forte baisse depuis janvier 2015. En février, cet indice avait progressé de 0,1%. Sur un an glissant, les prix à la consommation n'ont progressé que de 1,5% en mars, contre +2,3% en février. Jeudi, l'indice des prix à la production s'était lui aussi replié en mars (-0,2% sur un mois) et ne progresse plus que de 0,7% sur un an.

Même le "core CPI" (l'inflation sous-jacente), c'est-à-dire hors énergie et denrées alimentaires, a reculé de 0,1% en mars, sa première baisse depuis... 10 ans. Sur un an, l'inflation "core" a quant à elle ralenti à 2,1% contre 2,4% en février.

Energie, transport aérien et hôtellerie ont pesé sur les prix

La chute des prix à la consommation a été provoquée par un plongeon des prix de l'énergie (-5,8%!) sur fond d'effondrement des cours du pétrole. Au sein du sous-indice de l'énergie, les prix des carburants ont même plongé de 10,5% en un mois. Les prix des billets d'avion, de l'hôtellerie, de l'habillement ont baissé, alors qu'à l'inverse, les prix des soins médicaux ont augmenté, de même que ceux de l'alimentation (+0,3% sur un mois).

La crise du Covid-19 a asséné un choc brutal à la demande, qui devrait continuer à peser sur les prix dans les prochains mois, selon les économistes. Si cette situation se prolongeait trop longtemps, elle relancerait la crainte de la déflation, un cercle vicieux dangereux pour l'économie, qui avait précipité les Etats-Unis dans la Grande Dépression dans les années 1930.

Ces craintes ont été bien intégrées par la Réserve fédérale américaine, qui multiplie les programmes de soutien à l'écononomie. Evoquant les risques d'inflation, le président de la Fed Jerome Powell a ainsi expliqué jeudi qu'il ne craignait en aucun cas que ces actions de stimulation n'entraînent une poussée inflationniste.