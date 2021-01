Etats-Unis : le Congrès certifie l'élection de Joe Biden

Le Congrès américain vient de certifier la victoire électorale de Joe Biden, futur président des États-Unis...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Congrès américain vient de certifier la victoire électorale de Joe Biden (306 votes contre 232 pour Trump), futur 46ème président des États-Unis, qui prendra ses fonctions officiellement le 20 janvier. Kamala Harris sera vice-présidente. Ce verdict sans surprise fait suite à une triste journée aux USA. Quatre personnes sont en effet décédées dans l'enceinte du Capitole à Washington et une cinquantaine d'arrestations ont eu lieu selon la police, après que des partisans de Donald Trump ont assailli les lieux afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden.

Suite à l'intervention de Donald Trump lors d'une manifestation organisée à Washington, des centaines de contestataires avaient accédé au bâtiment où se réunissaient les élus américains et semé le chaos. Joe Biden, président-élu, a dénoncé hier le comportement des manifestants. "Ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection", a affirmé le futur président, demandant à la foule de "laisser la démocratie faire son oeuvre". Dans une vidéo publiée sur Twitter, Trump a réaffirmé que sa victoire lui avait été volée tout en demandant à ses partisans de "rentrer chez eux". "Nous avons besoin de paix", a lancé Trump. La Chambre des représentants et le Sénat avaient entamé plus tôt la procédure visant à certifier le résultat du vote des grands électeurs aboutissant à la victoire de Biden. Les travaux du Congrès ont depuis repris en vue de cette certification.

Twitter et Facebook ont annoncé des suspensions des comptes de Donald Trump pour respectivement 12 et 24 heures, et menacé de suspensions permanentes du fait d'infractions à leurs règles. La vidéo de Trump demandant aux manifestants de rentrer tout en réitérant des accusations de fraude électorale a été censurée.