Etats-Unis : la production industrielle demeure solide

(Boursier.com) — La production industrielle américaine pour le mois de juillet a augmenté de 0,9% en comparaison du mois précédent, selon la Fed ce jour. Le consensus était de +0,4%. En juin, la production avait augmenté de 0,2% selon les données révisées aujourd'hui. La production manufacturière du mois de juillet a grimpé quant à elle de 1,4% par rapport à juin, contre +0,5% de consensus et -0,3% un mois plus tôt. Le taux d'utilisation des capacités est ressorti à 76,1%, contre 75,7% de consensus et 75,4% un mois auparavant.