Etats-Unis : la poussée (transitoire ?) de l'inflation se confirme

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet publiés ce mercredi sont élevés mais conforme aux attentes du consensus...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet publiés ce mercredi sont élevés mais conforme aux attentes du consensus. L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet a progressé comme attendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 5,4% en glissement annuel. Cette progression égale celle du mois de juin, qui était pour mémoire la plus élevée depuis août 2008 ! Hors alimentaire et énergie, le CPI a progressé de 0,3% par rapport au mois de juin, contre 0,4% de consensus de marché. Il grimpe de 4,3% en comparaison de l'an dernier.