Etats-Unis : la Fed toujours surveillée

(Boursier.com) — Sur le front économique à Wall Street ce lundi, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de mars sera communiqué à 16h30 (consensus -10,5 selon FactSet). Le gouverneur de la Fed Philip Jefferson interviendra par ailleurs dans la soirée, à propos de "l'implémentation et de la transmission de la politique monétaire".

Plus tôt ce jour, notons que l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a dépassé les attentes pour le mois de mars, à 93,3, contre 91,1 le mois précédent et un consensus de 91,2 selon FactSet. La composante évaluation actuelle augmente de 1,5 point à 95,4 points (94,1 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 91,2 points contre 88,5 un mois avant (88,3 de consensus).

Demain mardi aux USA, les opérateurs suivront la balance du commerce international de biens, les stocks de grossistes, les indices des prix de l'immobilier FHFA et S&P Case-Shiller, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. Michael Barr de la Fed interviendra par ailleurs demain. Les chiffres finaux du PIB américain du quatrième trimestre seront connus jeudi.