Etats-Unis : la Fed sous haute surveillance

Allusions attendues au 'tapering' désormais proche

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mercredi, les reventes de logements existants du mois d'août seront publiées à 16 heures (consensus FactSet 5,85 millions d'unités), alors que le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 17 septembre sera communiqué à 16h30.

Du côté de la Fed, des allusions plus explicites au 'tapering' sont donc attendues ce soir. Le communiqué FOMC sera dévoilé à 20 heures, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra à 20h30 à l'occasion de sa traditionnelle conférence. Le Financial Times rappelle les indications récentes de Powell à propos des progrès substantiels supplémentaires vers l'objectif d'inflation et de progrès clairs concernant le marché du travail. L'annonce formelle du tapering est toutefois désormais attendue en novembre, du fait notamment du variant Delta, et après un récent rapport sur l'emploi très mitigé.

Bloomberg expliquait cette semaine de quelle manière l'incessant débat sur le tapering de la Fed détournait l'attention des vents contraires budgétaires via une relance décroissante, qui devrait avoir un impact beaucoup plus important sur la croissance économique l'année prochaine. Le plan de dépenses de 3.500 milliards de dollars du président Biden (montant probablement amplement réduit) ne ferait pas beaucoup de différence en 2022, étant donné qu'il sera étiré sur des années et financé en partie par des augmentations d'impôts.

Alors que la Fed doit décider du timing de la réduction des achats d'actifs, la politique budgétaire a déjà commencé à agir comme un frein. L'impact économique des taxes et des dépenses fédérales, étatiques et locales serait devenu négatif au deuxième trimestre et le resterait jusqu'en 2023. Le plafond de la dette reste également un problème. Yellen a fait valoir dans le Wall Street Journal qu'une autre hausse du plafond était cruciale pour éviter une catastrophe économique généralisée.

Le 'dot plot' de la Fed concentrera l'attention ce soir, afin de mieux jauger les anticipations en matière de relèvement des taux. Les 'dots' médians 2022 et 2023 ne devraient toutefois pas évoluer, et indiqueraient donc toujours un statu quo sur les taux en 2022, puis deux hausses en 2023. Il suffirait que quelques membres changent d'opinion pour que le 'dot' 2022 passe à une hausse de taux, mais il est peu probable que cela se produise compte tenu des récentes données économiques et de la légendaire prudence de l'institution monétaire. Ainsi, la Fed devrait maintenir ses taux à zéro ou presque, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Certains économistes débattent de savoir si le dot médian pour 2023 passera de deux à trois durcissements, tandis que trois hausses de taux sont attendues sur 2024.

La Fed ne devrait pas faire d'annonce formelle de réduction des achats d'actifs ce soir. Le consensus tourne autour d'une annonce en novembre, la banque centrale commençant en fait le processus de réduction en décembre ou au début de l'année 2022 à un rythme de 15 milliards de dollars. Le communiqué révélé ce soir devrait juste fournir des indications plus explicites. La Fed pourrait ainsi mentionner que si l'économie évolue globalement comme attendu, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année.

L'autre sujet épineux du moment est le plafond de la dette. La Chambre des représentants a adopté un projet de loi pour financer le gouvernement jusqu'au 3 décembre et relever le plafond de la dette jusqu'aux élections de 2022. Cependant, il est peu probable que le projet de loi soit adopté au Sénat compte tenu de l'opposition du Parti républicain. Le Congrès fait face à l'échéance du 30 septembre pour éviter une fermeture gouvernementale, tandis que le plafond de la dette doit être relevé d'ici la mi-octobre. Le chef de la minorité sénatoriale McConnell a fermement soutenu que les démocrates devraient passer, sur ce sujet, par le projet de loi de réconciliation, ce à quoi les démocrates ont résisté jusqu'à présent. Les démocrates recherchent également une percée sur les infrastructures.

Axios a rapporté que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, exhortait les progressistes à infléchir leur position et à adopter un projet de loi bipartite sur les infrastructures avant le projet de loi sur les infrastructures humaines. Au milieu des divisions au sein du parti au Sénat, le chef de la majorité Chuck Schumer a concédé mardi que le programme de dépenses sociales ne serait pas finalisé d'ici la semaine prochaine. Le président Biden accueillera mercredi des législateurs des deux partis dans le but de faire avancer son programme.