Etats-Unis : la Fed passe à l'attaque et relève ses taux face à l'inflation

La crise russo-ukrainienne est susceptible de créer de nouvelles pressions haussières sur l'inflation et de peser sur l'activité économique aux Etats-Unis, a estimé la Fed, en entamant son cycle de hausse des taux.

(Boursier.com) — La Réserve fédérale a entamé mercredi, comme prévu, son cycle de resserrement monétaire pour lutter contre la flambée de l'inflation, qui devrait être aggravée à court terme par la guerre en Ukraine, a estimé la banque centrale américaine, en se montrant très déterminée à contrôler les prix à moyen terme.

La Fed a annoncé comme prévu une hausse d'un quart de point de son principal taux directeur, le taux des "fed funds", qui est porté à 0,25%-0,50$, et a ajouté que de nouvelles hausses de taux seront "appropriées" dans les prochains mois. Selon les nouvelles projections macro-économiques de la Fed publiées mercredi soir, la Fed envisage ainsi 6 autres tours de vis du même type d'ici à la fin 2022 pour porter son taux directeur entre 1,75% et 2%. Trois autres hausses devraient encore intervenir en 2023 pour atteindre 2,8%, selon ces projections.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a cependant rassuré les marchés, en estimant pendant sa conférence de presse que l'économie américaine était assez solide pour supporter ce resserrement monétaire sans tomber en récession.

Les marchés avaient été bien préparés à ce premier tour de vis, mais ils ont été un peu surpris de la fermeté du ton de la banque centrale américaine face à une inflation jugée "élevée" et susceptible d'être encore renforcée par la crise ukrainienne, qui a compliqué la tâche de l'institution. La hausse des prix à la consommation a accéléré à 7,9% sur un an en février aux Etats-Unis, au plus haut depuis 40 ans, avant même de subir les effets inflationnistes de l'invasion de l'Ukraine, commencée le 24 février.

Inflation US revue en nette hausse et croissance en baisse pour 2022

La Fed a ainsi revu en nette hausse ses prévisions d'inflation, qui devrait encore dépasser son objectif de 2% en 2024, même si elle a répété qu'elle s'attendait à ce que l'inflation revienne ensuite à cet objectif de long terme. "L'inflation demeure élevée, reflétant des déséquilibres d'offre et de demande liés à la pandémie, des prix plus élevés de l'énergie et des pressions plus générales sur les prix", relève la Fed dans son communiqué. Quant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ses "implications pour l'économie américaine sont très incertaines", écrit la Fed, "mais à court terme, l'invasion et les événements qui en découlent sont susceptibles de créer de nouvelles pressions haussières sur l'inflation et de peser sur l'activité économique".

L'inflation mesurée par l'indice Core PCE a été revue en forte hausse à 4,1% en 2022 au lieu de 2,7% attendu lors des projections de décembre, et devrait ensuite revenir à 2,6% en 2023 (contre 2,3% en décembre) puis à 2,3% en 2024 (2,1% en décembre).

Parallèlement, la Réserve fédérale a nettement révisé en baisse sa prévision de croissance économique aux Etats-Unis pour 2022, désormais attendue à 2,8% au lieu de 4% prévu en décembre. Les prévisions de hausse du PIB restent ensuite inchangées pour 2023, à 2,2%, et 2024, à 2%. Le taux de chômage est toujours attendu à 3,5% cette année et en 2023, puis à 3,6% en 2024.

Enfin, le taux des "fed funds" est attendu à 1,9% dans les projections médianes, contre 0,9% en décembre, ce qui impliquerait 6 hausses d'un quart de point supplémentaire cette année, c'est à dire une hausse à chaque réunion de la Fed. Fin 2023, le taux des fed funds est attendu à 2,8%, impliquant 3 nouveaux tours de vis, et il resterait ensuite à ce niveau de 2,8% à la fin 2024.

Wall Street progresse malgré les hausses de taux

Le communiqué de la Fed ajoute que celle-ci prévoit de commencer à réduire son bilan porté à plus de 8.500 milliards de dollars (7.700 milliards d'euros) par des années d'achats massifs d'obligations sur les marchés, "lors d'une réunion à venir". Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué mercredi soir que la réduction du bilan "pourrait démarrer aussi tôt que mai".

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont encore tendus après les annonces de la Fed, à des plus hauts depuis la mi-2019. Le rendement de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans gagnait 3 points de base à 2,17%, tandis que le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, bondissait de 8 pb à 1,93%.

A Wall Street, les indices boursiers ont dans un premier temps réduit leur progression après la Fed, mais ils ont rapidement repris leur ascension à l'approche de la clôture, le Dow Jones gagnant 1%, le S&P 500 prenant 1,65% et le Nasdaq composite grimpant de près de 3%.