Etats-Unis : la Fed n'exclut pas que l'inflation dure plus que prévu (Powell)

"Si une inflation plus élevée et soutenue devenait une préoccupation sérieuse, nous réagirions certainement et utiliserions nos outils", assure Jerome Powell dans une intervention prévue mardi devant le Sénat US.

(Boursier.com) — Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, va informer mardi le Sénat américain que l'inflation qui accompagne actuellement la reprise économique soutenue pourrait durer plus longtemps que prévu, ajoutant que la banque centrale américaine se tient prête à agir pour juguler la hausse des prix si cela s'avérait nécessaire.

Face à la crise du coronavirus, "le processus de réouverture de l'économie est sans précédent, tout comme la fermeture", indique le patron de la Fed dans le texte du discours écrit pour son audition mardi au Sénat, et publié dès lundi soir. "Alors que la réouverture se poursuit, les goulets d'étranglement, les difficultés d'embauche et d'autres contraintes pourraient à nouveau s'avérer plus importants et plus durables que prévu, posant des risques à la hausse pour l'inflation", poursuit-il.

"Si une inflation plus élevée et soutenue devenait une préoccupation sérieuse, nous réagirions certainement et utiliserions nos outils pour nous assurer que l'inflation atteint des niveaux conformes à notre objectif", selon le responsable de la Fed.

Le scénario central de la Fed reste cependant que l'inflation "restera probablement élevée au cours des prochains mois avant de se modérer". Les effets inflationnistes "ont été plus importants et plus durables que prévu, mais ils s'atténueront et, comme ils le font, l'inflation devrait retomber vers notre objectif à plus long terme de 2%", assure le dirigeant de la Fed.